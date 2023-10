'Ganhei confiança': procedimentos reforçam identidade de pessoas trans

Ela é uma das poucas médicas que faz pesquisas específicas para a comunidade trans. O interesse começou quando ela foi procurada por um amigo que queria ficar com o rosto mais andrógeno.

Depois, por indicação dele, outros clientes começaram a procurá-la, precisando de tratamentos específicos e que não haviam sido explorados pela literatura médica até então.

"É na literatura específica que nós vamos descobrir as técnicas, as quantidades de produtos, a forma de acessar a face. Uma validação científica é necessária para as intervenções".

A importância dos tratamentos, aliás, não é só estética. E, em um país com muita violência contra a população LGBT, pode significar a diferença entre a vida e a morte.

No final, o que a população trans procura é a mesma liberdade de expressão que outras pessoas.

"O que me fez acreditar nesse processo é a possibilidade de eu ser eu mesma, só que com mudanças que me fazem ser mais próxima do que eu realmente sinto. Nós precisamos realçar a nossa individualidade, até porque já somos totalmente fora do padrão", conclui Fedra.