Mais selvagem e até profundo: 6 ideias para inovar no 'papai e mamãe'

Veja 6 maneiras de tornar o "papai e mamãe" mais...

... estimulante

Como a maior parte dos orgasmos femininos acontece via estimulação clitoriana, uma boa ideia é a mulher usar durante o sexo uma calcinha com bullet vibratório. A penetração pode acontecer normalmente, mas o prazer feminino duplica com a movimentação no clitóris.

... profundo (literalmente!)

Em vez de manter as coxas abertas e os joelhos dobrados, a mulher pode esticar as pernas e deixá-las bem fechadas. Esse truque dá ao homem a impressão de que o pênis é agarrado com mais força pela vagina e, para ela, a sensação de uma penetração mais funda e vigorosa, com altas probabilidades de estímulo no ponto G.

... selvagem

Em vez de fecharem os olhos, os dois podem fazer contato visual e, assim, tornar a experiência mais quente. O "papai e mamãe" também é uma boa hora pra mandar ver no sexo verbal e falar muita sacanagem, com direito até a alguns palavrões. E, por último, um pode tentar pegar o cabelo ou o bumbum do outro de um modo mais intenso.