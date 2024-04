Harvey: condenação por estupro anulada e importância de seguir denunciando

Entendo que juridicamente a gente não pode dar espaço para interpretações subjetivas. Isso cabe aos juízes e é assim que se confia na Justiça. Porém, casos de estupro mexem demais com o resto da sociedade que nem foi estuprada por aquele acusado, e talvez nunca nem tenha sido por ninguém, mas anda na rua com medo constante.

Entra no trabalho com medo. Recebe promoções com medo. Se diverte com medo. Cada vez que uma condenação é anulada, que uma fiança é paga, que um homem ri no bar de uma mulher bêbada e levanta de sua mesa para abater a presa fácil... cada uma dessas vezes eu sinto medo.

Meu pai, falecido há 23 anos, me criou na adolescência dizendo que eu não poderia dar a entender que queria sexo, porque, a partir disso, não poderia mudar de ideia. Não lembro exatamente a frase, mas era algo como "oferecer e não concretizar é pior do que fazer".

Devia estar querendo me proteger de algo que viu acontecer com frequência. Ele estava errado, eu percebi só na vida adulta. A gente pode recuar quantas vezes quiser. Uma pena que eu não possa conversar com meus mortos sobre tais caminhos tortos. Sabe-se lá o impacto de gerações machistas em nossas cabeças culpadas.

Mas as outras tantas mulheres que empunham cartazes me dizem "eu também", "eu também". E eu tenho certeza que, apesar da maneira como fomos criadas, não estaremos sozinhas nunca mais. Eles podem sair da cadeia com o rosto levantado e dar uma festa para seus amigos boleiros na mesma noite, mas a gente vai continuar denunciando e falando e gritando. Para sempre.

