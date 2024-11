Qual o lugar ideal para cada signo na hora do sexo? Sagitário topa tudo!

Para alguns, qualquer local serve: banheiro da balada, escadaria do prédio, mesa do escritório? Outros, no entanto, gostam de cenários mais luxuosos e confortáveis para seguirem seus instintos.

Confira abaixo as preferências de cada signo do zodíaco.

Os nativos de Áries não são lá de muita frescura em relação ao melhor lugar para dar vazão ao seu temperamento fogoso e impulsivo. Quando bate a vontade, pode ser no escritório, no banheiro do avião ou até no elevador. Sentem-mais livres, leves e soltos, porém, em locais a céu aberto ou em plena natureza.