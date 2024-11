Desilusão amorosa chega para 3 signos nesta semana, diz Tarô

Para alguns signos, a segunda semana de novembro pode trazer desafios nos relacionamentos, com o Tarô indicando a possibilidade de desilusões e reavaliações.

Com Vênus entrando em Capricórnio no dia 11, as relações tendem a ganhar um tom mais sério e comprometido. Com isso, tudo o que for superficial ou descompromissado pode perder espaço. A transição pede uma revisão profunda dos relacionamentos, que será mais intensa para três signos em especial.

Com Mercúrio e Saturno em tensão nos dias 12 e 13, há um risco de que as conversas se tornem pesadas ou resultem em mal-entendidos. Esse clima de introspecção pode provocar uma reavaliação sobre o que realmente faz sentido manter.