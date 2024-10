Boas novas no trabalho chegam para 4 signos nesta semana

A segunda semana de outubro traz influências astrais harmoniosas, que vão proporcionar energia e determinação para firmar acordos e equilibrar relacionamentos, inclusive profissionais.

Todos os signos poderão desfrutar de uma dose extra de boa vontade e otimismo. É importante ficar atento às oportunidades que surgirem, pois elas devem ser aproveitadas.

Nesse contexto, quatro signos, de acordo com as previsões astrológicas de Titi Vidal, terão boas novas no trabalho. Veja mais detalhes a seguir.