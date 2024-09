Tempestade de abundância chega para 3 signos a partir de outubro

Outubro tem início com um eclipse solar no signo de Libra, indicando momentos de revelações e reflexões a respeito de nossas relações. Assuntos ligados à justiça também ganham destaque.

Com Vênus, regente do signo de Libra, transitando pelo signo de Escorpião, em boa sintonia com Saturno em Peixes, no dia 4, vale aproveitar para trocar ideias, ativar contatos, conhecer pessoas, construir pontes e agir de forma inteligente para dar um salto — inclusive financeiro.

Três signos contam com um bom cenário de previsões, conforme diz a astróloga Titi Vidal. Confira: