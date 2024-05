Não tem confiado muito no seu taco? Cristais ajudam a resgatar a energia

Conheça cristais que ajudam a trabalhar a autoestima e, se você está precisando fortalecer a sua imagem pessoal, aposte no reino mineral!

Olho de Tigre

É uma pedra que contém ferro em sua composição, o que traz mais força de vontade. A Olho de Tigre traz consigo a cor dourada, que vai representar a força do Sol, astro que trabalha o nosso ego e a nossa autoimagem. Essa energia permite mais força de vontade e autoconfiança para nos mostrarmos ao mundo, sem medos ou inseguranças. Além disso, ela permite ter capacidade para se posicionar com clareza e confiança.

Rodonita

É um cristal rosa com tons avermelhados que vai trabalhar a nossa autoestima através da aceitação de quem nós somos. Com um trabalho mais afetivo, esse cristal vai permitir que a gente encontre, nas nossas emoções, aquela força necessária para eliminar o medo e a autossabotagem. Assim, é possível que nossa autoestima seja manifestada com confiança, leveza e afeto. A Rodonita também ajuda a equilibrar as energias do chakra sexual com o chakra cardíaco, ou seja, nossos desejos e nossas emoções.

Cornalina

Com seu tom alaranjado, a Cornalina vai falar sobre a expressão da nossa criatividade. Esse setor da nossa vida também merece atenção quando o assunto é autoestima. Afinal, algumas experiências podem trazer uma falta de confiança nos nossos potenciais criativos, impedindo que coloquemos no mundo nossas ideias. A Cornalina também trabalha a expressão da energia sexual, permitindo vivermos nossos desejos sem que a nossa forma física ou como nos enxergamos no espelho atrapalhe.