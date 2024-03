É verdade que cremar corpo faz o espírito sofrer? Márcia Sensitiva explica

O espírito sofre quando o corpo é cremado?

"Partindo do princípio de que 'não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai Celestial não autorize', do Alcorão Sagrado, 6ª Surata versículo 59, a própria espiritualidade toma muito cuidado tanto no instante de nosso nascimento quanto no momento de nosso retorno à pátria espiritual", diz Márcia Fernandes.

Segundo ela, no momento em que a morte acontece, tudo está sendo administrado por uma equipe espiritual absolutamente competente em tudo que faz. Portanto, não há porque ter medo da cremação. "A elevada espiritualidade está presente tanto ao nascer, quanto ao morrer. Nada é por acaso. Em tudo existe uma razão, um sentido e um significado", reflete.

Mas e o que acontece depois da cremação?

A sensitiva é direta: tudo depende de como nosso espírito exerceu a caminhada aqui, no universo material. Se fomos uma pessoa apegada à matéria, poderemos, sim, sofrer no ato da cremação — o que se repete no ato de enterrar o corpo, durante o processo de decomposição biológica. Ou seja, não há tanta diferença em questão de energias na hora de escolher cremar ou enterrar.

"Se exercemos nossa caminhada terrena sendo uma pessoa responsável, preocupada com as questões morais, com o crescimento intelectual, o autoconhecimento constante e com a transcendência da vida após morte, certamente seremos bem acolhidos", acredita Márcia.