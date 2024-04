'Dolorido como parto, mas frustrado': o que acontece no aborto espontâneo

"A cólica também é um sinal, mas é comum que no início da gestação, pelo crescimento do útero, a mulher tenha cólicas", diz Kleber Cassius Rodrigues, ginecologista e obstetra.

Mas, o sangramento vaginal pode ocorrer nos primeiros 3 meses de gestação e não representar abortamento. Se esse for o seu caso, não deixe de ir ao médico, pois a situação varia de acordo com cada mulher.

"Quando você tem a parada de evolução do embrião, essa produção hormonal cai abruptamente. O nível dos hormônios cai e os sintomas caem também. Então, não é incomum que você suspeite do diagnóstico do abortamento pela diminuição dos sintomas que a paciente estava apresentando antes do abortamento acontecer", explica Rodrigues.

Algumas mulheres podem não sentir nada quando ocorre a parada do desenvolvimento e do batimento cardíaco do embrião. Quando não há sinais e sintomas, o aborto é considerado "aborto retido" e o diagnóstico é feito por ultrassom.

Luto não legitimado

Por ser algo delicado, esse tipo de luto pode não ser bem identificado como tal, o que pode trazer dificuldade aos pais neste momento.