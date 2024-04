Não sabe passar delineador? Vanessa Rozan dá dicas para iniciantes

No episódio deste sábado (27/4) do quadro Lab da Beleza, a apresentadora de TV, maquiadora e pesquisadora Vanessa Rozan compartilha truques para aplicar um dos produtos considerados mais desafiadores na maquiagem: o delineador. O assunto do vídeo foi um pedido de dezenas de seguidores do perfil de Universa nas redes sociais, que comentaram o episódio em que a expert testa a técnica do delineado gatinho com grampo de cabelo.

"Aposto que a sua técnica é muito melhor", escreveu uma seguidora. "Tão difícil fazer os dois lados iguais, tem alguma dica?", perguntou outra. Um dos primeiros conselhos de Vanessa é usar o delineador em caneta, pois esse formato já vem com pincel e é mais fácil de carregar na nécessaire.

O único ponto negativo do delineador em caneta, segundo ela, é que, depois de um tempo, o produto vai ficando mais seco —no vídeo, a expert recorre à versão em gel para complementar o delineado. Veja abaixo cinco dicas compartilhadas no episódio: