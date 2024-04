Cleo fala de compulsão alimentar: 'Queria gritar e bater nas pessoas'

Cleo comenta críticas a seu comportamento: 'Nunca quis ser a namoradinha do Brasil'

Cleo diz que público criou uma expectativa sobre ela. "Eu nunca fui a namoradinha do Brasil, nunca quis ser. De onde as pessoas tiraram que eu seria pra sempre a mesma pessoa que eles conheceram? Inventaram uma expectativa de um inconsciente coletivo, de uma coisa que eu deveria ser. [...] Eu sei que todo mundo esperava que eu fosse ser a princesinha do Brasil por ser filha da Glória Pires e do Fábio Jr., mas não é o caso."

Cleo fala por que decidiu publicar livro sobre relacionamentos abusivos: 'Eu precisava falar'

Cleo fala sobre o livro "Todo mundo que amei já me fez chorar", que escreveu com Tatiana Maciel para falar sobre as relações tóxicas que já viveu. "Eu queria falar sobre o assunto, mas não tinha a menor ideia de como porque eu estava com um bloqueio criativo. Aí fomos pros contos de ficção. Eu precisava falar sobre isso. As pessoas estão precisando falar disso."