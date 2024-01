Mas e as mulheres criadas por IA? A mim, mais que o fascínio por sua beleza, me toma, diante de suas imagens, a perplexidade por sua criação, e principalmente a indagação sobre o próprio estatuto da beleza. Por que aquilo é considerado o mais belo que há? Aquilo seria mesmo a perfeição? Minha perplexidade, então, vai além: a beleza tem mesmo relação com a perfeição?

Se não com a perfeição, a beleza se relaciona com a angústia. Mesmo nós, reles mortais, que postamos apenas uma selfie em que julgamos ter saído bem, precisamos esconder de nós um incômodo. "Criamos uma relação voyeurística crônica com nós mesmos", afirma Strömquist. E pior: "À medida que o eu público é recebido com aplausos, amor e aceitação, o outro eu [o eu privado] se move nas sombras, um eu que se sente cada vez mais invalidado, rejeitado, malsucedido e fraco. É muito difícil expor uma imagem ideal de si mesmo [como em uma foto com filtro] e não ser tiranizado por essa imagem."

Olho a perfeição lisa de mulheres irreais como Aitana Lopez e Emily Pellegrini e percebo que se trata de perfeição, sim, mas talvez não de beleza. Beleza só é beleza porque acaba. Strömquist: "Da mesma forma que a morte é uma condição para a vida, a efemeridade da beleza é uma condição para que ela seja percebida como tal." E então, se for assim, o que é criado pela IA seria não o ápice da beleza, mas seu fim.