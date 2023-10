Antes que a primeira palavra me saísse da boca, imaginei hospitais sem água e sem comida, imaginei o som dos bombardeios, o temor por simplesmente existir ao longo dos anos. Imaginei um pai que segura seu bebê morto no colo e chora o que aquele corpo sem vida não pode mais chorar. O medo em estado puro. O terror.

Ainda em silêncio, tentei imaginar como seria se nossos vizinhos nos atacassem por sermos governados por um genocida, mesmo que muita gente estivesse lutando contra esse mesmo genocida.

Algumas certezas que conseguiria dizer ao meu filho em voz alta: o Hamas é uma organização terrorista que tem em seu estatuto a destruição total de Israel, sua eliminação completa do mapa. Penso no amigo com quem falei pela manhã, lembro dos seus olhos apreensivos, se fechando a cada som de explosão. Penso nos meus primos que moram em Israel. Com o Hamas não é possível compactuar, mesmo que sua existência se deva à opressão reiterada por anos por Israel mesmo.

Tanto Israel quanto a Palestina têm o direito de existir e de proporcionar a seus cidadãos uma vida segura e de paz. O Hamas não é igual ao povo palestino, e boa parte dos palestinos se incomodariam com essa confusão.

Do conforto de um sofá distante da guerra, com celular e ideias apressadas em punho, é fácil se posicionar com base em ideias redutoras. É fácil gritar slogans que vêm de palavras impressas a tinta, é fácil defender a violência sem ouvir o som real e desesperado dos gritos nem sentir o cheiro do sangue. Mas a Palestina só será livre sem Benyamin Netanyahu e sem Hamas.

Respondi ao meu filho: nesta guerra, a gente torce pelas pessoas.