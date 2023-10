É a realidade do tempo e do espaço que me impõe os limites que meus pais não puderam ou quiseram dar. É chegada a hora de me conformar com o fato de que não lerei todos os livros que quero, nem sequer os que se derramam das estantes da minha casa. É preciso escolher os que ficam.

Começo a percorrer lombada por lombada e as dúvidas começam a chegar. Quais os critérios de doação? O que fazer com quatro edições de "Macunaíma", uma mais bonita que a outra? Qual escolher? Como escolher? Pelo posfácio? A que já foi lida e está anotada? É mesmo necessário escolher?

Vou lembrando da história de cada um dos volumes que toco com a ponta do dedo. A etiqueta da livraria; o ano em que li, anotado na folha de rosto. Os livros que emprestei da casa dos meus pais e nunca mais devolvi — eu os tirei da estante já com certeza de que não voltariam para lá. Os livros com dedicatória. Aqueles dedicados à minha mãe, que hoje por conta do Alzheimer não consegue nem dizer o próprio nome. O nome dela anotado com a data na folha de rosto, nos anos antes dela se casar com meu pai. Por que ela parou de anotar o nome nos livros depois? Eles não seriam mais só dela? Estaria ela precisando nomear seu mundo, demarcar o que lhe pertencia, o que fosse seu? Com esses, eu fico. Um pedaço da história da minha mãe que hoje tento juntar.

Separo para doar livros de autores que desconheço completamente, vencedores de prêmios, com orelhas de Jorge Amado ou Moacyr Scliar, que ficaram. Poucos, muito poucos, ficam.

Penso no dia do lançamento de cada um desses livros, na alegria dos autógrafos em décadas longínquas, muitos dos autores hoje já mortos. Suas palavras já mortas nos livros fechados, e olhar para as manchas nos livros, para a poeira, diminui o tamanho de qualquer dor vinda de escrever, de publicar, de uma vida entre os livros.

Com sorte, no futuro, o livro de um escritor continuará na estante, tendo escapado da sacola de doações. Com sorte meus livros escaparão. Ou talvez a sorte seja a sacola, outros ares, leitores com mais avidez por aquelas histórias. Ou ainda que simplesmente haja estantes, que haja um mundo para os livros, um mundo habitável para os humanos e para o que as pessoas escreveram e escreverão.