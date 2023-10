Conforme as visualizações do meu texto aumentavam, a angústia difusa que eu sentia seguia o mesmo caminho. Eu não a compreendia totalmente até que uma prima veio me perguntar, depois de elogiar o texto, se eu realmente achava que a expulsão dos alunos era uma medida acertada, se o melhor caminho não seria o diálogo, a educação, a aprendizagem a partir do erro. Depois, chegou até mim um texto de Pedro Doria em "O Estado de S. Paulo" ponderando que não chegou a haver a confirmação por nenhuma testemunha nem o vídeo mostrava que de fato os estudantes de calças arriadas estivessem simulando masturbação. Os acontecimentos talvez não fossem como a viralização os pintou — e aqui é preciso reconhecer que entrei na onda das redes, que simplesmente replicavam uma acusação não fundamentada. Não só eu, como diversos outros colunistas, influenciadores e autoridades, exigindo que a faculdade e a justiça tomassem as medidas cabíveis. Eu mesma, no meu texto, defendi uma "punição exemplar".

O problema da internet é que ela condena antes do julgamento, e as consequências disso podem ser irreparáveis, e as coisas quase nunca são tão simples quanto um post ou uma coluna podem fazer crer: neste caso, punir individualmente estudantes que estão reproduzindo uma postura muito mais antiga e abrangente que eles sana mais nossa culpa que o problema de fato.

No romance "O Tribunal da Quinta-feira", de 2016, o narrador de Michel Laub diz que "Todo fascista julga estar fazendo o bem. Todo linchador age em nome de princípios nobres. Toda vingança pessoal pode ser elevada a causa política, e quem está do outro lado deixa de ser um indivíduo que erra como qualquer indivíduo, em meia dúzia de atos entre os milhares praticados (...), para se tornar o sintoma vivo de uma injustiça histórica e coletiva baseada em horrores permanentes e imperdoáveis". No instante seguinte a uma viralização, continua o narrador, não haverá mais chance de voltar atrás.

O jornalismo é uma das profissões mais transformadas pelas redes sociais. O que mede agora a importância de um tema são as redes sociais, que pautam mais as notícias do que a própria realidade. Ainda que eu não seja jornalista, percebo semana a semana que publicar um texto exige muita responsabilidade. Diversas reportagens fizeram denúncias importantíssimas, mas outras tiveram consequencias devastadoras, como o processo massivo das mulheres que fizeram aborto na clínica de Campo Grande. É preciso se deter, um instante que seja, antes de ceder ao apelo dos cliques. Pensar nas consequências que as palavras podem ter. E isso inclui reconhecer deslizes ou erros, pois assim se institui a palavra como mediação das relações e se permite aprofundar debates e não relegar temas importantes a mera disputa de visualizações.

A internet é o mais avassalador tribunal, e todos têm direito de serem julgados fora dela. O julgamento: cada um despeja sua pena no celular, se afasta da tela e vai fazer outra coisa, já esquecido do ódio que ajudou a destilar, mas a vida das pessoas é atingida de verdade. O fosso que separa o real do virtual existe apenas do lado de cá. Mas nada do que eu disser aqui talvez tenha tanta importância, este texto provavelmente pouco será lido: o assunto da vez já é outro.