O efeito Bad Bunny e o isolamento do Brasil na cultura latino-americana

Já é um clichê falar que o Brasil não interage culturalmente com a América Latina. São inúmeros os motivos: falamos português e não espanhol, num país imenso com uma produção cultural rica, diversa.

As veias abertas da América Latina parecem que não estão tão abertas assim no Brasil, mas essa semana o artista porto-riquenho Bad Bunny conseguiu fazer com que a gente falasse um pouco de espanhol.

Seu álbum novo, "Debí Tirar Mas Fotos" significa também - mesmo na época onde mais produzimos imagens na história - a última chance de registrar seu lugar, seu chão, sua história antes que o capitalismo tardio e globalizador apague todas as memórias do seu bairro e as substitua por franquias bilionárias.