Festival da Lua Cheia 2025 anuncia line-up com D2, Liniker, Gilsons e mais

O Festival da Lua Cheia revelou com exclusive seu line-up atualizado para a edição de 2025, que acontecerá entre os dias 19 e 22 de junho. Com uma programação diversa e recheada de grandes nomes da música brasileira e internacional, o evento promete ser um dos destaques do calendário cultural do ano.

A organização do festival aposta em uma curadoria que mistura diferentes gêneros e estilos, proporcionando ao público uma experiência única. Entre os destaques do evento estão Marcelo D2 e Um Punhado de Bamba, Liniker, Nação Zumbi, Gilsons e Chico César, além da participação internacional da banda chilena Chico Trujillo.

Segundo Mikhael Nakad, diretor do festival, o evento passou por uma grande evolução ao longo dos anos. "O Festival da Lua Cheia nasceu de uma festa junina entre amigos e, ao longo dos anos, transformou-se em um grande movimento cultural. Sua trajetória é marcada pela diversidade artística e pela conexão com diferentes pessoas e culturas", explica. Um dos marcos dessa transformação aconteceu em 2016, com a parceria com o Grupo Usina (na época, Usina Universitária), e em 2019, quando o Grupo assumiu integralmente a gestão do evento. "Com isso, o Festival alcançou novos patamares em marketing, produção e administração, igualando-se aos principais festivais do Brasil, sem perder sua essência e identidade marcante", acrescenta.