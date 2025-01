'Divo das Libras' vira centro das atenções no palco do Universo Spanta

O domingo (12) de música nordestina no festival Spanta teve início com o show da cantora potiguar Juliana Linhares. E a sua potente performance contou com uma participação especial. Durante a música "Embrulho", a artista puxou o intérprete de libras Daniel Monteiro para o centro do palco —que se entregou na performance e empolgou o público (veja abaixo).

Quem é o 'Divo das Libras'

Daniel Monteiro atua há oito anos como intérprete de libras e quatro em shows. Mas essa não é a primeira vez que Daniel chama atenção.