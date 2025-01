Antes do CarnaUOL, Ana Castela indica mulheres na música: 'O mundo é nosso'

Ana disse também que a chegada de mais mulheres no sertanejo só depende de união: "O mundo é nosso."

"Querendo ou não, o mundo masculino na música é muito forte mesmo. Então ter uma mulher que usa chapéu e usa bota já é uma porta muito grande para outras mulheres entrarem no meio da música", observa, ao dizer que tem trocado cada vez mais ideia com outras mulheres da música, do funk ao pop.

A décima edição do CarnaUOL acontece no Allianz Parque Imagem: Divulgação/UOL

