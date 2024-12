Após álbum com Anitta, Hitmaker prepara feat com Akon: 'Nos ajustes finais'

Quando a Anitta encomendou 'Lugar Perfeito' com a Ivete, eu coloquei aquele DVD antigo dela no Maracanã e assisti inteiro. Meu objetivo era pegar a energia da Ivete. Quando acabou o DVD, eu coloquei ele de novo, mas dessa vez no mudo. Foi assim, com esse clima, que comecei a compor. Tanto que a música começa com aquela guitarra bem característica do axé. Quando terminei a composição, liguei para o produtor da Ivete e conversamos sobre a contratação de músicos baianos para a gravação. Eu queria a energia de Salvador. Hitmaker

O produtor Hitmaker, que trabalhou com Anitta no álbum mais recente da cantora, 'Ensaios da Anitta' Imagem: Divulgação

Ao falar do seu processo criativo, Hitmaker explica que tudo depende da encomenda. Algumas músicas, ele só produz; outras, só compõe; e, algumas, produz e compõe.

Ele diz também apostar em um refrão chiclete e letras fáceis para que uma música seja um potencial sucesso. "Eu acredito no segredo do hit da vida que é você fazer tudo com coração, com verdade, daí acho que papai do céu acaba abençoando quando entende a sua intenção. Tudo que eu faço é com muita energia, com muito carinho."

Com 37 anos de idade e 25 de carreira, o artista que começou na música para cumprir as promessas feitas à avó que o criou, mantém hoje um time de compositores anônimos que recebem suas orientações e se compara a um estilista. "Eu costumo dizer que a composição é como uma pessoa nua e o produtor é o estilista. E uma roupa pode valorizar ou ocultar uma beleza. A mesma coisa é a produção."