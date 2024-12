Veigh defende presença do trap no VillaMix Festival: 'Capta público novo'

Em conversa com Toca, Veigh defendeu a presença de outros gêneros em um festival conhecido pelo público sertanejo. "O meu show é bem eclético, se a rapaziada não curtir meu som, eles acabam se prendendo na apresentação com os dançarinos, com a forma de eu me portar no palco", afirmou.

Eu acho que é necessário se apresentar em shows que são de outro nicho, assim como do sertanejo, porque capta muito público novo. Acredito que depois de hoje muita gente vai começar a me consumir um pouquinho mais. Veigh

Veigh se apresenta debaixo de chuva no VillaMix Festival, no sábado (21), em São Paulo Imagem: @marcussoarez/Divulgação

Depois de realizar três shows no Rock in Rio 2024, o corintiano celebrou finalizar o ano na Neo Química Arena. "Ainda tem alguns shows para finalizar o ano, mas terminar fazendo uma apresentação no estádio que era o meu sonho, do meu time do coração. Eu não entrei como jogador, mas entrei como artista", disse.

Para Veigh, ocupar espaços como o do VillaMix é uma vitória para o trap. "Assim como foi com o funk no começo, que era um pouco criminalizado, o pessoal tinha dificuldade de entender o que a gente queria. Hoje, graças a Deus, o pessoal está entendendo e a gente está conseguindo fazer dinheiro com isso, que antes era um pouquinho difícil."