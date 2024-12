Shows cancelados de Gusttavo Lima e Matheus & Kauan frustram fãs em SP

Natural de Minas Gerais, mas morando em São Paulo, o rapaz decidiu focar nos outros artistas que se apresentam no festival. "O Vintage para mim foi o auge, mas vim pelo Gusttavo Lima também", afirmou.

Apesar da expectativa do mineiro, depois de muito atraso, por volta das 22h, a apresentadora Lívia Andrade subiu ao palco para anunciar que o Embaixador não faria seu show. Em nota compartilhada no Instagram do artista, sua equipe alegou problemas de saúde.

"Gusttavo chegou no Brasil na manhã de hoje, exclusivamente, para realização do show no evento. Por volta das 14h, ele teve um desconforto gastrointestinal e foi medicado, mas no final da tarde necessitou ser encaminhado para um hospital para mais cuidados", informou a nota. Gusttavo Lima segue internado.

Comunicado de Gusttavo Lima que explica cancelamento do show no VillaMix Festival Imagem: Reprodução

Para suprir o cancelamento de Matheus & Kauan e o atraso do Embaixador —antes de seu cancelamento— o evento fez com que Thiago & Samuel retornassem ao palco. A dupla sertaneja tinha sido a primeira atração do festival.