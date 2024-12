Chris Brown e Post Malone disputam atenções em estádios de São Paulo

Esta é apenas uma parte da newsletter Shows e Festivais. Inscreva-se para receber a versão completa gratuitamente por e-mail toda quarta-feira.

Destaque da semana

Tem Chris Brown no Palmeiras e Post Malone no Corinthians. Assim poderia ser definido o fim de semana de shows em São Paulo. Mas não é tão simples. As duas principais atrações disputam as atenções em estádios de times adversários, mas cada uma em um formato.

Chris Brown vem com shows da turnê que promove '11:11', seu álbum mais recente, o 11º de sua carreira. Canta no Allianz Parque no sábado e ganhou também show extra no domingo.