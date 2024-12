MC Cabelinho vive fase de amadurecimento: 'A favela me levou para o mundo'

"Eu sou funkeiro favelado. As pessoas falam que eu sou do trap, mas eu gosto de ressaltar que eu sou funkeiro", explica Cabelinho. "Acho que foi a favela que me levou para o mundo."

Desde que eu fiz o 'Poesia Acústica' e fui migrando para o trap, ali eu já fui ganhando o público da pista, a playboyzada e tudo mais. Quando fiz novela, eu atingi um público mais velho. No Rock in Rio, tinha também uma galera mais velha me vendo. Cada trabalho que eu faço, eu furo bolhas e ganho um público novo. Mas eu agradeço muito ao meu público da favela, que está me fazendo sonhar cada vez mais alto e que está com o Cabelinho desde o funk. MC Cabelinho

MC Cabelinho no palco do Mainstreet Festival, no Rio Imagem: Rômulo Guimarães/CS Eventos

"Não Sou Santo Mas Não Sou Bandido" foi mixado no Miraval Studio, propriedade de Brad Pitt. Pelo local já passaram grandes nomes como Sade, Pink Floyd, AC/DC, The Cure.

Essa é a minha primeira vez em um estúdio internacional. Eu fui primeiramente para gastar uma onda, fincar bandeira, fazer a parada no mesmo estúdio que o Travis [Scott] gravou 'Utopia'. Mas ficamos poucos dias lá, foram dois finalizando o álbum. Foi muito maneiro conhecer o lugar. MC Cabelinho

O produtor do álbum, João Pedro Palma, complementou que estar nesse lugar por onde já passaram grandes astros da música é almejar estar no mesmo patamar deles. Além de contar com o aporte que o lugar oferece: "É um dos melhores estúdios do mundo. São 400 mil equipamentos diferentes, e nós pudemos usá-los para fazer os ajustes finais do disco", contou Palma.