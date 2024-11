'Nunca está decidido': Léo Santana espera repetir sucesso de Zona de Perigo

"Eu estarei embarcando daqui a pouco para lá. Que festa linda. Estarei em cima do trio elétrico, meu habitat natural. Alô, Floripa, estou chegando", postou o artista, no Instagram, momentos antes do embarque.

Folianópolis 2024

Xanddy em conversa com a reportagem de Toca Imagem: Reprodução/Splash

Micareta acontece de 14 a 16 de novembro com o tema "Astrologia - Fogo, Água, Ar e Terra: Os Quatro Elementos Vibrando na Energia do Axé". A festa conta com uma programação 100% axé nos trios elétricos.

Parangolé faz a última apresentação no evento com Tony Salles no comando, antes do cantor se dedicar à carreira solo, na sexta-feira (15). Ivete retornou ao evento para incendiar o público com o hit "Macetando".

Último dia do Folia, no sábado (16), contará com shows de Tomate, Xanddy Harmonia e É O Tchan. Xanddy, aliás, está nos preparativos finais do projeto "Samba de Roda é minha raiz".