'Samba de roda é minha raiz': Xanddy sobre origem na música e novo projeto

Xanddy está com um projeto saindo do forno, o Xanddy de Samba de Roda, que conta com a participação de grandes nomes do samba.

O que aconteceu

Com a ideia de ser lançado ainda em novembro, Xanddy está nos preparativos finais do seu novo projeto. "Samba de Roda é minha raiz", conta. "Eu já tinha muito desejo de fazer esse projeto, falo disso há mais de 10 anos, e dessa vez eu não deixei passar essa oportunidade porque o meu coração já estava querendo isso há muito tempo.

O projeto conta com a participação de nomes como Péricles, Tierry e Xande de Pilares. "Gravei com vários nomes da minha terrinha, como Roberto Mendes, Mariene de Castro, Ganhadeiras de Itapuã. Vocês vão conhecer a base de tudo", diz ele, que nasceu em Salvador.