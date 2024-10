Leoni e Zélia Duncan fazem dueto para a delicada 'Quem nos dera'

Partiu, finalmente, para a carreira solo em 1993 e, desde então, lançou sete álbuns, três DVDs e três EPs. Nesses mais de 40 anos de carreira, ganhou sete discos de ouro, um DVD de ouro e tem por volta de 200 canções gravadas.

Entre suas obras mais famosas estão "Garotos II", "Só pro meu prazer", "Exagerado", "Como eu quero", 'Por que não eu?", "A fórmula do amor", "Dublê de corpo", "Lágrimas e chuva", "Os outros".

O compositor tem parcerias com grandes nomes da música brasileira. Na lista estão: Cazuza, Zélia Duncan, Frejat, Herbert Vianna, Marcos Valle, Xande de Pilares, Zeca Baleiro.

Como escritor, lançou quatro livros: "Letra, música e outras conversas" (1995), "Manual de sobrevivência no mundo digital" (2010), "A margarida mostrando os dentes" (2015) e "Baião de 2" (2016) - em parceria com Mauro Santa Cecília".

Leoni é um artista conectado, que se reinventa a cada trabalho. Presente de forma ativa nas redes sociais (@leonioficial), ele interage com os fãs, compartilhando suas ideias e trabalhos. No streaming, você pode encontrar um catálogo completo, desde os clássicos que marcaram gerações até os lançamentos mais recentes.

Multifacetado, o cantor, compositor, músico e escritor Leoni inicia mais um trabalho promissor neste dueto com a parceira Zélia Duncan. "Quem me dera' é o primeiro single do próximo EP "Baladas Sortidas" que será lançado em 2025.