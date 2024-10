Anhangabaú vai virar Ibiza! Marco Carola traz festa lendária a São Paulo

A relação de Carola com São Paulo é antiga. Em outubro de 2001, um jovem Carola fez história no lendário Lov.e Club. O DJ —conhecido na época por gostar de tocar sets longos em clubes pequenos— deixou uma legião de clubbers de carteirinha atônitos por sua técnica e sua calma para apresentar seu repertório apurado com três picapes.

A Music On nasceu dez anos depois disso para que esse DJ pudesse, nas suas palavras, "expandir seu reino musical e criar um lar para futuros artistas talentosos e inspirados". Ou seja, no line-up, só "som de clube de última geração":

Line-up da festa Music On, de Marco Carola, em São Paulo Imagem: Divulgação

Vintage Culture (Brasil): grande nome da house music nacional, presente nos principais eventos do país e do exterior, figura nos rankings de melhores DJs do mundo. Seus hits "This Feeling", "You Give Me A Feeling" e "Cali Dreams" somam 2 bilhões de streams nas plataformas digitais

Franky Rizardo (Holanda): artista de tech-house com vibrações marcantes e diferenciadas, é nome constante nas edições na Music On e é considerado uma das grandes referências da house music, com suas músicas já tocadas por artistas de renome como Steve Angello, Fedde Le Grand e Sebastian Ingrosso

Chelina Manuhutu (Holanda): a produtora e DJ criou um som próprio com house groovy, tech house e muita bateria africana e latina e vem despontando como um dos nomes mais emocionantes da cena techno. Já esteve entre o "Alternative Top 100 DJs' (DJ Mag e Beatport)