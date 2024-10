Oasis acerta vinda ao Brasil para shows em 2025

Fim da dúvida. O Oasis vem mesmo ao Brasil. A banda dos irmãos Gallagher anunciou volta aos palcos e turnê mundial cujas primeiras datas já foram divulgadas. Ainda não havia nada sobre o Brasil, mas Toca apurou que Liam e Noel já acertaram a vinda ao país.

Os fãs devem se programar para ver o Oasis em outubro ou novembro de 2025. As datas, exatas, porém, são ainda 'previstas, não definitivamente definidas' porque a banda britânica aguarda o número de shows extras que virão adiante, em cada país. O próprio Oasis já se programou deixando "janelas" entre datas, contando com os eventuais shows lotados. A atitude é comum, no entanto, e todo artista famoso costuma fazer isso, quando sai em turnê muito esperada.

Conhecido por clássicos do chamado britpop como "Wonderwall" e "Don't Look Back in Anger", o Oasis não se apresentava ao vivo há 15 anos, tempo que durou a separação da banda. A turnê mundial que chega ao Brasil foi intitulada "Live '25".