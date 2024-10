'Difícil cair a ficha': Luísa Sonza fala da falta que Marília Mendonça faz

Luísa Sonza admite que até hoje tem dificuldade em falar sobre a morte de Marília Marília Mendonça. "Não consigo entender. Não consigo falar dela no passado. Até hoje não me entra na cabeça", disse a gaúcha, pouco antes de se apresentar na homenagem This Is Marília Mendonça, no sábado (5), no Allianz Parque, em São Paulo.

O que ela disse

Sobre a homenagem, Luísa revelou que é uma noite muito importante pois eterniza "ela se eterniza nos nossos corações, nas músicas". "Acho que ela conquistou isso, conquistou ser eterna no nosso coração, no nosso país. Acho que ela merece isso, sempre vai merecer e sempre tem que ser reverenciada dessa maneira, Essa é a Marília Mendonça."