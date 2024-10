Bruno Mars e fãs fazem no Brasil uma grande festa de aniversário sem fim

O estádio do MorumBis se alternou entre vibe de karaokê e pista de dança na noite de sexta (4), durante a primeira apresentação da serie de shows que o cantor havaiano Bruno Mars, 38, fará por estádios e arenas pelo Brasil.

O que aconteceu

Conhecidos como hooligans, os fãs do artista ganharam de presente as apresentações extras dos dias 4 e 5, no MorumBis. Para muitos que tinham perdido a esperança de ver o intérprete de "When I Was Your Man" ao vivo, o show extra foi a oportunidade perfeita para presentear pessoas queridas e promover comemorações junto da "Bruninho party".

Um ano depois dos aclamados shows na 1ª edição do festival The Town, em 2023, o cantor tem na agenda 14 apresentações, em cinco cidades diferentes do país. O último show acontece só no dia 5 de novembro, em Belo Horizonte.