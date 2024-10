David Gilmour detona Roger Waters: 'Nada me faria dividir o palco com ele'

David Gilmour, 78, fez duras críticas a Roger Waters, 81, e afirmou que jamais voltaria a dividir o palco com ele. Os dois foram colegas na lendária banda Pink Floyd.

O que aconteceu

Gilmour negou a possibilidade de uma eventual reunião do conjunto e culpou Waters por isso. "Definitivamente não [há chance]. Eu prefiro me manter explicitamente distante de pessoas que apoiam ativamente ditadores genocidas e autocráticos como [Vladimir] Putin e [Nicolás] Maduro", declarou o músico ao jornal The Guardian, citando os presidentes da Rússia e da Venezuela.

Ele deixou claro que considera execrável a ideologia política defendida por Waters. "Nada me faria dividir o palco com alguém que acha que esse tratamento [dado por Putin e Maduro] às mulheres e à comunidade LGBT é aceitável", acrescentou, sem citar nominalmente o ex-companheiro de banda.