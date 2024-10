'Chegou nossa hora': Marvel se junta a KondZilla para exaltar heróis negros

A Marvel no Brasil, em parceria com KondZilla, lançou recentemente o single "O Poder É Nosso", uma música que não só celebra os heróis negros da Marvel, mas também conecta essa força à realidade da juventude preta no Brasil. O lançamento faz parte da segunda edição do projeto "Marvel - O Poder É Nosso" —a primeira rolou em 2022 com cinco artistas pretos criando releituras de personagens negros da Marvel da editora.

Com uma colaboração entre Mc Luanna, Jovem MK e Malcon VL, três artistas da periferia de São Paulo que vem despontando para o grande público, a faixa é uma poderosa declaração de identidade e resistência.

"Os caras veem nosso trampo, seguem, mas fingem que a gente não existe a todo custo", diz Jovem MK. "Esse projeto é muito importante pra mostrar que chegou a nossa hora."