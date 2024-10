Shakira entre nós: venda geral para shows no Brasil começa em 11 de outubro

"Las Mujeres No Ya Lloran World Tour" é uma homenagem à música popular de Shakira, com um olhar para o futuro. Inspirada no álbum "Las Mujeres Ya No Lloran", a turnê quer transmitir uma mensagem de empoderamento e força, que a colombiana sempre buscou transmitir a suas várias gerações de fãs.

Esse retorno de Shakira aos palcos latinos deve ser especial. Os shows prometem aliar alta tecnologia, grandes sucessos, músicas inéditas e algumas surpresas, tanto visuais quanto musicais.

Na semana passada, Shakira lançou seu mais novo single, "Soltera". O vídeo da música foi rodado em Miami, com participação de Winnie Harlow, Anitta, Danna e Lele Pons, e deve ser lançado em breve.

O novo single vem após Shakira ter três indicações ao Grammy Latino. Ela concorre a Álbum do Ano por Las Mujeres Ya No Lloran, a Canção do Ano por "Entre Paréntesis" e a Melhor Performance de Música Eletrônica Latina por "Bzrp Music Sessions, Vol 53 (Tiësto Remix)".

No dia 9/10, clientes Santander Select e Private poderão comprar os ingressos em pré-venda exclusiva, com parcelamento em até cinco vezes sem juros. Já a pré-venda para os demais clientes do banco acontece no dia 10/10. Neste caso, todos os cartões são elegíveis, exceto os de viagens e PJ.

O público geral poderá comprar a partir de 11/10. Será possível parcelar com cartão em até três vezes sem juros ou de quatro vezes a oito vezes com juros.