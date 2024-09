'A dance music é o som de agora': quem é o DJ que encerra Rock in Rio 2024

"Cada geração tem o seu som. Na época da minha mãe e do meu pai, eram os Beatles. Hoje todo mundo sabe quem são David Guetta, Calvin Harris, Deadmau5, Kaskade. Essas são as bandas, os músicos de agora", aponta.

Acho que tem a ver com a tecnologia. Estou sentado agora com o meu laptop. Nesses computadores que a gente tem hoje, você coloca alguns poucos softwares e já consegue produzir. Você não precisa de muita coisa para começar a fazer música eletrônica Isso é atraente para muitos jovens. Há 20 anos, isso acontecia isso com a guitarra. Você ganhava uma guitarra de Natal, ou no seu aniversário, e aí aprendia como tocá-la. Hoje em cada casa há um computador, e dá para colocar um software e começar a produzir beats. Isso mudou o som que se faz hoje. Kaskade

Kaskade fala com propriedade. Nasceu e cresceu em Chicago, e ali, no berço da house music, aprendeu a gostar do gênero ao ouvir sets de gente como o papa Frankie Knuckles no clube Medusa's.

Já adulto, passou anos em Salt Lake City, no estado de Utah, para cursar faculdade. Depois, mudou-se para San Francisco. Ali, no início dos anos 2000, começou a trabalhar no selo Om, que lançou faixas de produtores como Mark Farina e a dupla Groove Armada.

Ele soltou o primeiro disco solo, "It's You, It's Me", em 2003. O segundo, "In the Moment", saiu no ano seguinte. Ali, Kaskade já se tornava um nome global da dance music.

"Quando me perguntam que tipo de música eu faço, sempre olho para trás, para quando era adolescente em Chicago. Foi onde a house music começou e o que me inspirou para entrar na música", conta.