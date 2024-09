Ferrugem defende outros estilos no Rock in Rio: 'Nunca foi só sobre rock'

Ferrugem se apresentou no Palco Sunset do Rock in Rio, nesta quinta-feira (19), e celebrou a abertura para novos estilos musicais no festival, a exemplo do pagode.

O que aconteceu

Cantor afirmou que tinha expectativa de ser convidado para subir ao palco no RiR e se mostrou feliz pela oportunidade. "Tinha uma bagagem e uma expectativa muito grande de um dia isso acontecer. O festival enxergou que eu tinha espaço, a galera veio abaixo cantando com a gente, lotado, entupido de gente, e eu percebi que o pagode tem espaço no Rock in Rio", declarou em entrevista ao Toca.

Ferrugem ressaltou que o rock do festival não é sinônimo apenas de rock and roll. "O Rock in Rio nunca foi só rock. O festival foi construído por artistas brasileiros, então nada mais justo do que ter nossa cultura aqui. E o rock nunca foi de rock and roll, mas de se mexer, aquela gíria americana".