'Crossfiteira', Gloria Gaynor canta em Curitiba, São Paulo e no Rock in Rio

Assim como Donna Summer e Diana Ross, Gaynor fez a alegria dos DJs dos anos 1970 com músicas que tinham na cadência 4 por 4 da bateria (bumbo, caixa e chimbal), um padrão mais amigável para as pistas de dança, fazendo a cama perfeita para suas vozes exuberantes.

Foi de Gaynor um dos álbuns mais inovadores nesse sentido. Lançado em 1975, o disco "Never Can Say Goodbye" inovou com suas faixas mixadas umas às outras, como se fosse um set.

O disco foi produzido pelo DJ Tom Moulton, que ficou conhecido como o pai da mixagem graças a esse álbum e que se consolidou como um dos maiores produtores e remixers de música dançante até hoje.

Veja performance de 'Never Can Say Goodbye'