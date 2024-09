Trap novinho, rock cinquentão: o abismo de idade de ídolos do Rock in Rio

Um abismo geracional de 27 anos, em média, separa os astros dos dois palcos principais do "dia do trap" (sexta-feira, 13) e o "dia do rock" (domingo, 15), no Rock in Rio 2024.

Em geral, o dia do rock tem atrações com o dobro da idade do trap, subgênero mais popular do rap atualmente. Os ídolos do primeiro dia nos palcos Mundo e Sunset tinham, em média, 27 anos, enquanto os deste domingo têm 53,5 anos.

Os cantores de rock têm, tranquilamente, idade para ser pais dos MCs de trap do festival. Mas há possibilidades mais extremas.