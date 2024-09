Fãs passam noite em fila para ver roqueiras do k-pop: 'Dormindo no chão'

A compra de ingressos foi bem difícil e ele não conseguiu o lugar que queria, mas só de estar lá já é ótimo. Hector tem merchandising oficial do grupo, bem rainhas góticas do K-pop, com capa e o maior lightstick existente, chamado pelos fãs de 'mongmongie'.

A fila do show chama atenção por ter muitos homens, e isso com certeza ocorre pelo som que o grupo faz. Dreamcatcher é conhecido por ser "o metal do K-pop".

A fanbase gosta muito delas roqueiras. Elas são as rainhas do rock no K-pop. Hector

O lightstick do grupo é famoso por vir dentro de uma caixa que emula um caixão e por ser gigantesco. "Guardo em um lugar especial junto com os discos, pois eu coleciono." Hector chegou às 5 da manhã na fila e sua Dreamcatcher favorita é Gahyeon.

Vitória, 24, foi bem no estilo "Jovens Bruxas" ao show do Dreamcatcher Imagem: Camila Monteiro/UOL

Vitória, 24, chegou à fila às 7h e já estava "girando o quarteirão". Ela também estava usando a capa do grupo, bem "Jovens Bruxas", mas a versão fanmade. "Comprei aqui na fila mesmo, junto com o boné", conta.