Como jovem fã foi notado por Travis Scott no Rock in Rio: 'Sabia esquema'

Eduardo Zattar, 15, deu entrevista ao jornal O Globo após ser chamado para subir no Palco Mundo do Rock in Rio por Travis Scott.

O que aconteceu:

Adolescente resumiu a experiência como "surreal": "Eu fiquei até a volta de casa achando que ia acordar, que tudo tinha sido um sonho", contou Eduardo.

Eduardo falou sobre a sensação de ter um momento único no palco com Travis e mais dois fãs. "Não tem maior nível de felicidade que aquilo que eu estava sentindo. A parte mais especial é que ele faz a rodinha só nós quatro. Mais ninguém vai conseguir explicar o que estava rolando ali. Parece que as 100 mil pessoas ao redor desapareceram e ficamos só os quatro".