João Barone revela o que aconteceu no Rock in Rio 1985: 'Deu um teto preto'

Após mais de 40 anos de Paralamas, o baterista João Barone relembra a trajetória bem-sucedida de sua banda no recém-lançado livro '1, 2, 3, 4! - Contando o Tempo com Os Paralamas do Sucesso' (Ed. Máquina de Livros). E uma parte importante dessa história foi a participação trio formado por ele, Bi Ribeiro e Herbert Vianna no Rock in Rio de 1985.

O que vai acontecer

Na noite deste domingo (15), a banda repete a dose e toca mais uma vez no Rock in Rio, agora como única atração nacional neste dia do palco Mundo. O trio abre a noite, que também conta com Journey, Evanescense e Avenged Sevenfold.

Em uma das memórias contadas no livro, Barone lembra da participação da banda na primeira edição do festival, em 1985. Ele revela, em entrevista a Toca, a pressão que o trio sentia nos bastidores, por estar em um festival de tamanha dimensão.