Toca revela: FBC fala do sucesso do show 'O Amor, o Perdão e a Tecnologia'

O que te faz levar para outro planeta? Para o FBC, a resposta é simples: "Música e ciência", ele diz ao TOCA. "Estudar a origem das coisas, ainda mais no Brasil, que tem uma construção tão bonita."

O rapper mineiro bateu um papo com a DJ Sophia, antes de subir ao palco para mais um show da turnê do álbum "O Amor, o Perdão e a Tecnologia Irão nos Levar para Outro Planeta".

Lançado em 2023, o disco rodou o Brasil e ganhou elogios na cena. Ele conta que o projeto nasceu após mergulhar com o produtor Vhoor no mundo do Miami Bass e das baterias eletrônicas. "Aí fui pesquisar mais, fui para o house com o rap", ele conta. "Eu faço música pra mim, pra eu ouvir."