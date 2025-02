ChatGPT flexibiliza política e permite gerar conteúdo erótico e de violência

A OpenAI publicou uma atualização do seu Model Spec, um conjunto de diretrizes com as especificações de como o ChatGPT se comporta e responde os comandos dos usuários. O documento revela uma mudança importante nas políticas de conteúdo da gigante, em especial as relacionadas a temas "sensíveis, como erotismo e violência extrema, que será permitida sem alertas de "contextos apropriados".

Essa flexibilização de conteúdo está em andamento desde maio de 2024 quando, pela primeira vez, a empresa de inteligência artificial (IA) mencionou que estudava "se podemos fornecer de forma responsável a capacidade de gerar conteúdo NFSW em contextos apropriados para a idade por meio da interface de programação de aplicações do ChatGPT".

NFSW é a sigla para o temo em inglês "Not Safe For Work" (ou Não Seguro Para o Trabalho em português), que é usado na internet para indicar material considerado inadequado para ambiente profissionais ou públicos. Na maioria dos casos, NFSW é sinônimo de conteúdo erótico, sexual, imagens ou descrições de violência extrema (também chamado de gore) ou linguagem ofensiva e explícita.