Meta diz que recorrerá a Trump se União Europeia for injusta com a empresa

No início do ano, Mark Zuckerberg, CEO da Meta, informou que empresa teria menos restrições na moderação de conteúdo e que acabaria com checagem de fatos nos EUA. No anúncio, Zuckerberg também disse que trabalharia com Trump contra governos que vão contra empresas dos EUA.

Kaplan defendeu a adoção do mecanismo de notas da comunidade pela Meta. Para ele, "as pessoas têm diferentes perspectivas do que é desinformação". Por fim, disse que o sucesso do regime regulatório europeu deve ser medido "pelo valor e quantidade das multas" e que leis europeias colocam empresas em "desvantagem".