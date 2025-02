Coreia do Sul investiga política de privacidade do DeepSeek e suspende aplicativo; China reage

Pequim exige que as empresas chinesas no exterior respeitem "estritamente as leis e normas locais", declarou nesta segunda-feira um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun.

"Esperamos que os países envolvidos evitem adotar medidas que ultrapassem o conceito de segurança e que politizem questões comerciais e tecnológicas", acrescentou Guo.

Taiwan proibiu o uso do chatbot chinês por suas agências governamentais, enquanto a Austrália ordenou a remoção dos programas da empresa chinesa dos dispositivos do governo.

A Itália iniciou uma investigação sobre a DeepSeek, a França solicitou explicações sobre o uso dos dados e nos Estados Unidos foi apresentada uma proposta de lei para impedir seu uso nos dispositivos do governo.