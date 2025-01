DeepSeek desafia ChatGPT, lança chatbot e abala mercado de inteligência artificial

A rápida ascensão do novo modelo de IA chinês de poucos recursos, mas alta performance, assustou o setor de tecnologia em escala global nesta segunda-feira, 27. Na Ásia, o tombo de 8% do SoftBank - banco japonês que integra o projeto Stargate dos EUA - pesou sobre a Bolsa de Tóquio, que encerrou em perda de quase 1%. Na Europa, os índices acionários são pressionados pela ações de tecnologia e, em Wall Street, o futuro do Nasdaq perde mais de 4%, com salto de 47% do índice de volatilidade VIX - uma espécie de termômetro do medo.

Analistas consultados pelo Wall Street Journal apontam que essa ascensão rápida levanta questões sobre os gastos elevados de big techs americanas para financiar seus modelos de IA e coloca em xeque a valorização elevada de ações de fabricantes de chips. *Com informações da Dow Jones Newswires.

