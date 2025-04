Pentágono encerrará US$5 bi em contratos com Accenture, Deloitte e outras

"Essas rescisões representam US$5,1 bilhões em gastos desnecessários", disse Hegseth, acrescentando que o corte resultará em "quase US$4 bilhões em economias estimadas".

Representantes de Accenture, Deloitte e Booz Allen Hamilton não responderam imediatamente a pedidos de comentários.

Os cortes nos contratos parecem ser abrangentes, envolvendo serviços de consultoria para a Marinha, a Força Aérea, a agência de projetos avançados do Pentágono (Darpa) e a Agência de Defesa em Saúde..

Em um vídeo publicado na rede social X, Hegseth disse que os contratos são para "coisas auxiliares como consultoria e outros serviços não essenciais". Ele disse que os serviços serão trazidos para dentro do Pentágono.

No memorando, Hegseth disse que instruiu o diretor de informações do Pentágono a trabalhar nos próximos 30 dias com o Departamento de Eficiência Governamental, chefiado pelo bilionário sul-africano Elon Musk, na preparação de um plano para cortar e terceirizar serviços de consultoria e gerenciamento de tecnologia da informação do Departamento de Defesa norte-americano.

Além disso, o memorando afirma que o Pentágono negociará as "taxas mais favoráveis" para serviços de computação em nuvem.