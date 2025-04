Casa Branca propõe eliminar pesquisa climática de agência NOAA em proposta orçamentária

A NOAA, uma divisão do Departamento de Comércio, é uma agência científica que supervisiona as previsões meteorológicas e climáticas, monitora as condições oceânicas e atmosféricas e gerencia a pesca comercial dos EUA.

O governo Trump demitiu centenas de funcionários da NOAA junto com milhares de outros postos de trabalho de outros órgãos importantes do governo dos EUA.

O Departamento de Comércio e a Casa Branca não comentaram o assunto.

De acordo com a proposta, a NOAA transferirá as principais responsabilidades do Serviço Nacional de Pesca Marinha (NMFS) voltadas para proteção de espécies ameaçadas de extinção e mamíferos marinhos para o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA, que é mantido pelo Departamento do Interior.

O NMFS, conhecido como NOAA Fisheries, também perderá o financiamento de subsídios para recuperação de espécies, subsídios para pesca interjurisdicional e conservação e restauração de habitats - programas que são importantes para os setores de pesca comercial.

"O NMFS deve priorizar as atividades de licenciamento e consulta a fim de apoiar as prioridades da administração e liberar a energia norte-americana", diz o documento.