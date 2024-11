Geração Z é mais afetada por 'falta de likes' nas redes sociais

Um estudo recente da Universidade de Amsterdã investigou a influência do feedback social em mídias sociais, como curtidas e comentários, no comportamento e no humor de jovens com idades entre 13 e 24 anos, faixa de idade da geração Z.

Os resultados indicam que os usuários dentro desse recorte são mais sensíveis a esse tipo de feedback do que os adultos, e que essa sensibilidade pode ter impactos significativos em seu bem-estar psicológico e em seus padrões de uso das plataformas.

A pesquisa, publicada na revista científica Science Advances, baseou-se em dados reais de uso do Instagram e em experimentos controlados para analisar como os jovens respondem ao feedback social online.